«Жарко»: построневшая Бузова в купальнике из треугольников обнажила точеные формы на камеру

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она ведет несколько передач, дает концерты и регулярно оказывается в центре внимания.
Порой телеведущая отвечает на выпады хейтеров, которые критикуют ее внешность и пластичность. Однако недавно она стала заниматься спортом и танцами на пилоне.
Не так давно Ольга улетела в Африку на съемки. Она взяла с собой множество нарядов. Телеведущая успевает тренироваться, ездить на экскурсии и каждый раз демонстрирует новые наряды. Она носит мини-юбки, а также платья.
Накануне артистка решила покрасоваться в джинсовых шортах, которые надела с оранжевым купальником из треугольников. Она обнажила свой плоский живот. Звезда устроила танцы перед камерой.
«Сегодня жарко», – призналась звезда.
Подписчики не раз критиковали ее за пикантные кадры. Однако теперь многие осыпали звезду комплиментами. Поклонники оценили ее постройневшую фигуру.Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну что за роскошная королева», «Стройняшка», «Ого, какой животик», «Оля, прям постаралась! Какая тут красивая», «Похудела! Хвалим», «Ну прям куколка», «Очень по-летнему! И фигурка просто топовая», — стали писать фанаты.