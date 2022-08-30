«Завтра ходить не смогу»: постройневшая Ирина Пегова в обтягивающих джинсах скинни оседлала жеребца

Ирина Пегова является известной актрисой. Она активно снимается в новых проектах. Ей удалось поработать с Дмитрием Нагиевым. Она знакома многим зрителям по роли в сериале «Акушерка». Артистка признается, что ее часто зовут на телевизионных шоу. Она смогла победить в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде»
Этим летом Ирина часто ездила на съемки, но в августе она устроила долгожданный отпуск. Примечательно, что актриса провела время с дочкой Татьяной на Кипре. Она то прогуливалась в романтичном платье, то позировала в купальнике. После участия в ледовом шоу Пегова заметно постройнела.
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На этот раз Ирина решила насладиться конной прогулкой. Ей достался жеребец с жилистыми мышцами. Она забралась на него и смогла позировать. Актриса предстала в джинсах скинни и блузке с рукавами-колокольчиками. Наряд подчеркнул ее постройневшие формы.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Красавчик? Правда? Завтра ходить не смогу», – написала звезда.
Поклонники поразились тому, в какой форме находится Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Невероятная», «Какая красота», «Ирин, как вы похудели», «Когда джинсы сидят идеально», «Смотритесь просто роскошно», «Ириша, как же это красиво», «Любоваться можно на вас двоих вечно», — стали писать подписчики.