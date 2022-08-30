«Завтра ходить не смогу»: постройневшая Ирина Пегова в обтягивающих джинсах скинни оседлала жеребца

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На этот раз Ирина решила насладиться конной прогулкой. Ей достался жеребец с жилистыми мышцами. Она забралась на него и смогла позировать. Актриса предстала в джинсах скинни и блузке с рукавами-колокольчиками. Наряд подчеркнул ее постройневшие формы.