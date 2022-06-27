Заворотнюк показала точеную фигуру в мини-бикини

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсети яркий снимок, который сделала во время отдыха в Бодруме. Наследница актрисы запечатлелась в шоколадном бикини на камнях у берега моря.

Девушка присела на валуны, эффектно прогнулась и прикрыла лицо соломенной шляпой.

«Так долго не могла решить, какое фото выбрать. Тут мне больше нравится фон, как будто бы я на Марсе», — написала Анна.