Заворотнюк показала точеную фигуру в мини-бикини

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсети яркий снимок, который сделала во время отдыха в Бодруме. Наследница актрисы запечатлелась в шоколадном бикини на камнях у берега моря.
Девушка присела на валуны, эффектно прогнулась и прикрыла лицо соломенной шляпой.
«Так долго не могла решить, какое фото выбрать. Тут мне больше нравится фон, как будто бы я на Марсе», — написала Анна.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Пользователи Сети пришли в восторг от кадра.
«Какая же у тебя потрясающая фигура! Как живая Барби»; «Тебе очень хорошо в таком весе. Не худая, не полная, самое оно. Идеальные пропорции»; «Русалочка»; «Ножки просто огонь»; «Невероятно хороша», — высказались они.
Напомним, Анна прилетела из США больше двух лет назад. Девушка вернулась в Россию, чтобы быть рядом с мамой, которая борется с глиобластомой (опухолью мозга).
Сначала модель жила в загородном доме актрисы, а затем перебралась в собственную квартиру в центре Москвы.
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