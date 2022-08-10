Засветила прозрачное белье: Бородина в трикотажном платье и на шпильках повеселилась с подругами

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что смогла стать богатой и знаменитой. Ксения может высказаться в соцсетях о какой-то ситуации.

А вот на публике она редко появлялась, когда была в браке. Вечера звезда посвящала посиделкам дома с детьми и Курбаном Омаровым.