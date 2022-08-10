Засветила прозрачное белье: Бородина в трикотажном платье и на шпильках повеселилась с подругами

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что смогла стать богатой и знаменитой. Ксения может высказаться в соцсетях о какой-то ситуации.
А вот на публике она редко появлялась, когда была в браке. Вечера звезда посвящала посиделкам дома с детьми и Курбаном Омаровым.
Недавно Бородина целый месяц провела в Турции. Она отдохнула с дочками, но взяла с собой няню, поэтому вечерами часто уезжала с подругами в бары. Телеведущая балует себя нарядами. Она взяла с собой целых семь чемоданов. Ксения даже видела первого мужа, который приезжал, чтобы повидать наследницу Марусю.
А после возращения в Москву Бородина решила продлить отдых. Она не только провела время за городом в усадьбе, но и съездила в ресторан с подружками. На этот раз телеведущая облачилась в трикотажное платье черного цвета с тонким поясом. Наряд подчеркнул ее фигуру. Лук дополнили босоножки. В машине она покрасовалась на камеру, засветив прозрачный лиф.
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Примечательно, что Бородина не только повеселилась с подругами, но и устроила с ними дефиле на улице. При этом они повторили кадры из сериала «Секс в большом городе».
Поклонники были удивлены образом Ксении, которая обычно предпочитает более скромные наряды. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за дива», «Ох, сразу видно, что в поиске», «Горячо получилось», «Ножки просто изумительные», «Бомбично», — стали писать подписчики.