Застолье с родными и друзьями: Нетребко в струящемся платье цвета припыленной розы отпраздновала 51-летие

Примечательно, что Нетребко устроила праздник. Она собрала самых близких людей и друзей. Многие были из сферы оперы, поэтому во время застолья звучали песни и сильные голоса. Певица задула свечки на торте и с улыбкой слушала поздравления. Она была в легком платье цвета пудровой розы с романтичным узором.

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