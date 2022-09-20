Застолье с родными и друзьями: Нетребко в струящемся платье цвета припыленной розы отпраздновала 51-летие

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что порой едва находит время на отдых. Артистка гастролирует по всему миру. Порой с ней на одной сцене поет муж Юсиф Эйвазов. Однако в этом году многое концерты звезды отменились, а театры стали отказывать от работы с оперной дивой. Но она вернулась на сцену в Европе.
Если летом Анна выступала в Италии, то потом она устроила отпуск в Турции. Осенью у нее также были концерты в Германии, а вот к 18 сентября артистка прилетела в Вену, где живет много лет. Она отметила свой день рождения. Оперная дива призналась, что чувствует себя молодой. Она даже сделала два хвостика, заверив, что передумала и продолжит делать дурацкие хвостики.
Примечательно, что Нетребко устроила праздник. Она собрала самых близких людей и друзей. Многие были из сферы оперы, поэтому во время застолья звучали песни и сильные голоса. Певица задула свечки на торте и с улыбкой слушала поздравления. Она была в легком платье цвета пудровой розы с романтичным узором.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 51 год. Многие не только ее поздравили, но и осыпали комплиментами. Рядом с ней был сын Тьяго, который нежно поцеловал маму в щечку. А вот муж оперной дивы недавно оказался в Москве. Он выступил в Большом театре. По всей видимости, артист не успел вернуться с гастролей. Но он поздравил жену в соцсети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды