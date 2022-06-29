Засмущала парней: Муцениеце засветила свои изящные бедра в велосипедках на лужайке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно стала знаменитой, Зрители знают ее по картинам «Закрытая школа», «Тобол» и «Честный развод».
Артистка также длительное время была в браке с Павлом Прилучным, но потом они расстались. Даже ради дочки и сына супруги не стали сохранять брак.
Не так давно Павел провел отпуск с детьми на море. А вот Агата успела съездить на съемки и щегольнуть на красной дорожке.
Она старается следить за фигурой и в последнее время часто хвастается женственными нарядами. Примечательно, что артистка на этот раз облачилась в велосипедки и футболку оверсайз. Сначала она покрасовалась дома.
А потом Муцениеце оказалась на съемках. Во время перерыва она вышла на лужайку с коллегой и стала играть в бадминтон. В какой-то момент актриса грациозно наклонилась и засветила стройные ноги. Она также похвасталась рельефной фигурой.
«Первая ракетка российского кинематографа», — в шутку назвали ее члены съемочной группы.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Другие заметили, что Агата смутила парней, которы тоже были на съемках.
«Ой, какая красивая», «Агата, вы так хороши, что парни дар речи потеряли», «Очень стройные ножки», «Ну как ты похорошела», «Как вы прыгаете, как лань», «Точеная фигурка, не прячьте ее», — прокомментировали кадры подписчики.
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