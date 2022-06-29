Засмущала парней: Муцениеце засветила свои изящные бедра в велосипедках на лужайке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно стала знаменитой, Зрители знают ее по картинам «Закрытая школа», «Тобол» и «Честный развод».

Артистка также длительное время была в браке с Павлом Прилучным, но потом они расстались. Даже ради дочки и сына супруги не стали сохранять брак.