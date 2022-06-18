Занырнула в бассейн: Клава Кока в мини-бикини цвета фламинго обнажила изящные формы в Ялте

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она уже успела записать хиты с Александром Реввой и Нилетто.
Артистка также не боится экспериментировать с образами. Она делает разные стрижки, облачается в дерзкие наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Звезда не так давно блеснула красотой в кожаных брюках с разрезами.
Не так давно Клава была на гастролях. Она делилась кадрами из разных городов. А вот накануне певица прилетела в Ялту. На побережье в Крыму она решила отдохнуть.
Блондинка устроила фотосессию у бассейна. Она решила щегольнуть в мини-бикини цвета фламинго. Кока обнажила плоский живот и изящные бедра.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Также Клава решила освежиться. Она нырнула в бассейн и покрасовалась в воде. Певица решила показать и свой вид сзади. Она без стеснения выставляла напоказ свои прелести.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Дает жару», «Ну просто нет слов», «Формы просто бесподобные», «Ох, Клава! Ну фигурка топовая», «Выглядишь роскошно», «В этом купальнике особенно мила», «Очень соблазнительно», — прокомментировали кадры подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды