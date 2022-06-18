Занырнула в бассейн: Клава Кока в мини-бикини цвета фламинго обнажила изящные формы в Ялте

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она уже успела записать хиты с Александром Реввой и Нилетто.

Артистка также не боится экспериментировать с образами. Она делает разные стрижки, облачается в дерзкие наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Звезда не так давно блеснула красотой в кожаных брюках с разрезами.