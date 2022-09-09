Закружил в медленном танце: Бузова в романтичном костюме в цветочек предстала в Турции с близким человеком

Неделю Ольга провела в Анталье. Она остановилась в роскошном отеле, где каждый день щеголяла в купальнике, купалась в бассейне и загорала на шезлонге. При этом вечерами артистка предпочитала отправляться на ужин в фешенебельные рестораны. Она облачалась в платья, топы и юбки с разрезами.

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