Закружил в медленном танце: Бузова в романтичном костюме в цветочек предстала в Турции с близким человеком

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» принесло ей славу. Теперь блондинка ведет новые проекты. Летом она снялась в шоу «Звезды в Африке». А не так давно артистка выступила в Кремле. Однако начало осени она решила провести на отдыхе, поэтому уехала в Турцию.
Неделю Ольга провела в Анталье. Она остановилась в роскошном отеле, где каждый день щеголяла в купальнике, купалась в бассейне и загорала на шезлонге. При этом вечерами артистка предпочитала отправляться на ужин в фешенебельные рестораны. Она облачалась в платья, топы и юбки с разрезами.
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А вот 8 сентября Бузова решила поужинать при отеле. Она облачилась в летний костюм голубого цвета с цветочным принтом. Брюки с высокой посадкой и топ с ниспадающими рукавами выгодно скрыл изъяны ее фигуры. Телеведущая насладилась теплым вечером с PR-директором Антоном. Он даже закружил ее в танце под открытым небом.
Ольга не стала скрывать, что хочет вернуться на курорт. А в номере артистка засветила десятки букетов алых роз, чем подогрела слухи, что у нее есть бойфренд.