Загорая в Подмосковье: невестка Орбакайте в леопардовом бикини оголила точеную фигуру у реки

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по ее стопам и тоже занимается музыкой. Примечательно, что артист не любит публичность.

Рядом с ним уже больше пяти лет находится жена Алена. Она строит карьеру модели. Пара не так давно провела время в США, где они успели повеселиться, позагорать и покупаться в океане.