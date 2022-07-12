Загорая в Подмосковье: невестка Орбакайте в леопардовом бикини оголила точеную фигуру у реки

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по ее стопам и тоже занимается музыкой. Примечательно, что артист не любит публичность.
Рядом с ним уже больше пяти лет находится жена Алена. Она строит карьеру модели. Пара не так давно провела время в США, где они успели повеселиться, позагорать и покупаться в океане.
Но теперь супруги находятся в России. Никита часто приезжает на бывшую дачу Аллы Пугачевой в районе Истры. Там они с женой устраивают вечеринки.
На этот раз Алена решила провести время на природе. Она покрасовалась у реки в расстегнутой рубашке и леопардовом бикини. Невестка Орбакайте оголила точеную фигуру.
«Подмосковные вечера», – написала она.
Алена Преснякова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, она поддержала тренд на модные купальники с длинными завязками.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну до чего красивая», «Какая кошечка», «Просто нет слов», «Как повезло Никите», «Выглядите бесподобно», «Шикарный вид», «У вас вообще есть изъяны?», «Животик всем на зависть», — стали писать подписчики.