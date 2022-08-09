«Забыла юбку?»: Нюша в одной рубашке засветила свои прелести, встречая утро с детьми на Бали

Уже несколько лет Нюша также заботится о дочке Серафиме-Симбе. А ее сыну Саффрону исполнилось семь месяцев. Вместе с детьми певица постоянно путешествует.

Она живет в Дубае, но этим летом приезжала в Москву, где готовилась к возвращению на сцену. А теперь пара отдыхает на Бали, где набирается сил перед новыми проектами.