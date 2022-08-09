«Забыла юбку?»: Нюша в одной рубашке засветила свои прелести, встречая утро с детьми на Бали

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику своими заводными хитами. Примечательно, что сначала певица много гастролировала, но теперь она ставит семью на первое место. Артистка вышла замуж за Игоря Сивова. Недавно они отпраздновали 5-ю годовщину со дня свадьбы.
Уже несколько лет Нюша также заботится о дочке Серафиме-Симбе. А ее сыну Саффрону исполнилось семь месяцев. Вместе с детьми певица постоянно путешествует.
Она живет в Дубае, но этим летом приезжала в Москву, где готовилась к возвращению на сцену. А теперь пара отдыхает на Бали, где набирается сил перед новыми проектами.
На этот раз Игорь Сивов заснял, как они встретили утро на побережье. Он нес на рука маленького сына. А Нюша вела за руку дочку. артистка предстала а в одной белой рубашке.
Ветер не только волновал море, но и раздувал одежду, поэтому певица засветила свои округлые прелести фигуры. Звезда была без макияжа.
Поклонники отметили, что Нюша преобразилась. Многим показалось, что она стала стройнее. Другие негодуют, так как супруги продолжают скрывать лицо сына. Певицу также подвергли критике из-за наряда.
«Какая у вас большая семья», «Ну очень мило», «Нюша, а это весь наряд?», «Шальной ветер», «Забыла юбку?», «Сынок у вас подрос! Почему прячете лицо?», Видео получилось занятным», — стали пиисать подписчики.