Забыла белье: Муцениеце в мини-шортах из денима и свитере сразила поклонников

Агата Муцениеце является известной актрисой. Многие зрители знают ее еще благодаря роли в сериале «Закрытая школа», а потом она смогла сняться в картине «Тобол» и в других проектах.

Многие завидовали артистке, так как она была женой Павла Прилучного, но их отношения оказались неидеальными и брак распался в 2020 году.