Забыла белье: Муцениеце в мини-шортах из денима и свитере сразила поклонников

Агата Муцениеце является известной актрисой. Многие зрители знают ее еще благодаря роли в сериале «Закрытая школа», а потом она смогла сняться в картине «Тобол» и в других проектах.
Многие завидовали артистке, так как она была женой Павла Прилучного, но их отношения оказались неидеальными и брак распался в 2020 году.
Теперь Прилучный уехал отдыхать на море с новой предполагаемой возлюбленной Зепюр Брутян. Он также взял с собой детей: Мию и Тимофея. А вот Агата только накануне вернулась в Москву. Первый вечер она смогла провести с друзьями в караоке.
А теперь актриса находится на съемках. Она устроила фотосессию на улице в своем кэжуал-образе. Муцениеце показала стройные ноги в мини-шортах из денима и надела свитер оверсайз цвета сочной травы, отказавшись от нижнего белья. Она взбудоражила поклонников новыми снимками.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Бывшая жена Прилучного редко публикует подобные кадры. Она даже свои колени обычно прячет от публики. Не удивительно, что на этот раз многие осыпали молодую маму комплиментами.
«Шикарная», «Хорошо свитер на голое тело», «Свежая такая», «Вот на эти яблочки мы и смотрим», «Очень идет этот цвет, красиво!», «Красивая», «Спелое яблочко», «Ой, как пикатно», «Агата, я тут свистеть учусь», «Красивые формы», — прокомментировали пост подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
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