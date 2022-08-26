Юная леди в платье: Макаров подловил четырехлетнюю дочку Кудрявцевой за рулем

Зачастую пара гулять по району, где находится их частный дом. 25 августа хоккеист заснял дочку, которая решила прокатиться на своей игрушечкой машине. Мария была в платье с принтом персикового цвета. Она уверенно сидела за рулем. Примечательно, что кроха уже учит английский язык и даже получала грамоту в школе за свои старания.

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