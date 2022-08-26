Юная леди в платье: Макаров подловил четырехлетнюю дочку Кудрявцевой за рулем

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что в Москву ее привез первый муж Сергей Ленюк, который был участником группы «Ласковый май». Ему блондинка родила сына Жана. А вот после развода ей долго не везло с избранниками. Но вот уже почти 10 лет она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.
Несмотря на то, что Кудрявцевой было уже больше 45 лет, она родила дочку Марию. Телеведущая очень хотела подарить ребенка молодому супругу. Этим летом она отметила четырехлетие наследницы в Болгарии. Однако рядом с ней Макарова не было, поэтому появились слухи о разводе. Лере пришлось опровергать домыслы общественности.
Зачастую пара гулять по району, где находится их частный дом. 25 августа хоккеист заснял дочку, которая решила прокатиться на своей игрушечкой машине. Мария была в платье с принтом персикового цвета. Она уверенно сидела за рулем. Примечательно, что кроха уже учит английский язык и даже получала грамоту в школе за свои старания.
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Поклонники поразились тому, как выросла наследница Кудрявцевой. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. Девочку осыпали комплиментами. К слову, журналистка Алена Жигалова отметила, что в жизни Кудрявцевой действительно настала непростая пора. Однако она подчеркнула, что телеведущую лучше не трогать, так как это может только усугубить ситуации.