«Юбку потеряла?»: Нюша засветила свое «межножное хозяйство», поразив фанатов

Недавно Нюша призналась, что у нее в жизни не все бывает гладко. В прошлом году она пережила измену. Поклонники догадались, что речь идет о ее муже Игоре Сивове. При этом певица смогла сохранить брак. Однако она все чаще делится откровенными кадрами. Артистка не перестает удивлять поклонников.

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