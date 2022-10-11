«Юбку потеряла?»: Нюша засветила свое «межножное хозяйство», поразив фанатов

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что в последнее время снизила творческую активность. Артистка предпочитает путешествовать и уделять время семье. Она в прошлом году стала мамой во второй раз. У нее растет дочка Сарафима-Симба. А теперь у нее подрастает еще и сын Саффрон, которому всего 9 месяцев.
Недавно Нюша призналась, что у нее в жизни не все бывает гладко. В прошлом году она пережила измену. Поклонники догадались, что речь идет о ее муже Игоре Сивове. При этом певица смогла сохранить брак. Однако она все чаще делится откровенными кадрами. Артистка не перестает удивлять поклонников.
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На этот раз Нюша посвятила день спа-процедурам. Она запечатлелась без макияжа на кушетке. Примечательно, что певица приблизила камеру. Она едва прикрыла свои бедра. Артистка засветила «межножное хозяйство».
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, в какой она находится форме. Другие посчитали кадры слишком личными. «И зачем в таком виде себя записывать», «А я еще не отошла от кадров со шпагатом», «Ну неприлично так сниматься», «Юбку потеряла?», «Эх, из-за мужа самооценка у вас похоже упала», — стали писать пользователи Сети.