Яркая и элегантная: Алсу в остромодном костюме цвет фуксии и на шпильках выступила парке

Алсу является популярной исполнительницей. Она уже больше 20 лет выступает на сцене и ее армия поклонников только растет.

Артистка может похвастаться тем, что сохранила стройную фигуру. При этом она является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Звезда в последнее время часто появляется на публике.