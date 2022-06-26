Яркая и элегантная: Алсу в остромодном костюме цвет фуксии и на шпильках выступила парке

Алсу является популярной исполнительницей. Она уже больше 20 лет выступает на сцене и ее армия поклонников только растет.
Артистка может похвастаться тем, что сохранила стройную фигуру. При этом она является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Звезда в последнее время часто появляется на публике.
Накануне Алсу была в Санкт-Петербурге. Она стала ведущей концерта «Алые паруса». На публике певица щегольнула в белоснежном платье в пол с разрезом и пайетками. А вот теперь она вернулась в Москву и выступила перед выпускниками уже в Парке Горького.
На этот раз артистка облачилась в костюм с брюкам клеш. Наряд цвета фуксии она дополнила босоножками на шпильке, белым топом и крупными серьгами-кольцами. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«А сегодня «Московский Выпускной 2022». Исполнила свой очень старый хит «Последний звонок» в новой обработке! Скоро официально зарелизим! Ибо эта песня всегда будет актуальной (как минимум каждый Июнь)! С праздником, выпускники!» – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у нее идеальный вкус. «Прекрасная леди», «Красотка», «Вай, какой цвет костюма роскошнейший! Вай, какие украшения! Суперический образ прям», «Шикарный костюм чудесно подчёркивает шарм роскошной леди!» — прокомментировали пост подписчики.
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