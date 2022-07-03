«Я всегда мечтала»: Виктория Боня похвасталась красной машиной Ferrari, которую ей подарили

Виктория Боня является одной из самых известных участниц шоу «Дом-2». Она была частью проекта почти в самом начале, когда там были Ольга Бузова и Алена Водонаева.
Теперь светская львица живет в Монако. У нее был роман с миллионером Алексом Смерфитом, от которого у нее есть дочка Анджелина. А зарабатывает она благодаря своему бренду одежды и косметики, а также бьюти-блогу.
Обычно Боня часто хвастается новыми нарядами. Она признавалась, что сама содержит себя и доку. На днях светская львица прилетела в Дубай. Она решила устроить себе путешествие. А вот 2 июля бизнесвумен заинтриговала поклонников. Она призналась, что ей сделали подарок. И вскоре Виктория красовалась у красной спортивной машины.
«Я всегда мечтала, чтобы мне подарили машину с бантом. Хотите посмотреть, какая тачка мне досталась с бантом? Это Ferrari», – заявила она.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Боня утаила имя человека, который сделал ей такой дорогостоящий подарок. Однако последние несколько лет она мечтала о новой машине и даже каталась на автомобиле, который ей одолжил Смерфит. По всей видимости, теперь Виктория будет одной из самых быстрых в Монако. Однако ей еще предстоит перегнать свою машину из ОАЭ на лазурное побережье.
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