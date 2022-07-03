«Я всегда мечтала»: Виктория Боня похвасталась красной машиной Ferrari, которую ей подарили

Виктория Боня является одной из самых известных участниц шоу «Дом-2». Она была частью проекта почти в самом начале, когда там были Ольга Бузова и Алена Водонаева.

Теперь светская львица живет в Монако. У нее был роман с миллионером Алексом Смерфитом, от которого у нее есть дочка Анджелина. А зарабатывает она благодаря своему бренду одежды и косметики, а также бьюти-блогу.