«Я сунула руку ему в штаны и вытащила...»: Кейт Мосс вспомнила необычный подарок от Джонни Деппа

В 1994–1998 годах Джонни Депп встречался с британской супермоделью Кейт Мосс. Спустя много лет знаменитая красотка вспомнила один необычный подарок от актера. Дорогой и весьма экстравагантно поданный…
Как-то Джонни подарил своей возлюбленной бриллиантовое колье. Но не спешите восхищаться — здесь важны обстоятельства.
«Бриллиантовое колье, которое дал мне Джонни, было первыми бриллиантами, которыми я когда-либо владела. Он вытащил их из щели своей задницы, — рассказала 48-летняя Мосс британской версии журнала Vogue. — Мы собирались поужинать, и он сказал: «У меня что-то в заднице, можешь взглянуть?» И я такая: «Что?» Я сунула руку ему в штаны и вытащила бриллиантовое колье».
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Модель не стала уточнять, как она отреагировала на такой подарок. Но, кажется, мы все знаем ответ на вопрос, что было дальше с этим ожерельем.