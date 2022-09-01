«Я сунула руку ему в штаны и вытащила...»: Кейт Мосс вспомнила необычный подарок от Джонни Деппа

В 1994–1998 годах Джонни Депп встречался с британской супермоделью Кейт Мосс. Спустя много лет знаменитая красотка вспомнила один необычный подарок от актера. Дорогой и весьма экстравагантно поданный…

Как-то Джонни подарил своей возлюбленной бриллиантовое колье. Но не спешите восхищаться — здесь важны обстоятельства.