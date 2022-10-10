«Я счастлива!»: Алла Пугачева сообщила, что воссоединилась с мужем за границей

Примадонна выступила с очередным публичным сообщением.
Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Алла Пугачева сменила критику на милость в своем новом обращении к поклонникам. В соцсетях народная артистка поблагодарила почитателей за то, что они оказывали ей моральную помощь, за теплые чувства к ней, а также «за умение отличать правду от лжи».

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Певица сообщила, что воссоединилась со своим мужем Максимом Галкиным* в Израиле, где, по ее заверениям, она не забывает о россиянах и даже обращается к Богу, чтобы он помог им в трудное время. В то же время Алла Пугачева не скрыла, что вдали от родной земли она себя отлично чувствует.

«Молюсь о вас и мире на Святой земле! Я счастлива!» — написала певица в личном блоге, украсив свое послание семейными эмодзи.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Алла Пугачева. Скриншот: соцсети

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