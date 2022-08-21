«Я не знал, что все так серьезно»: Доктор Дре вспомнил, как родные пришли к нему в больницу, чтобы проститься

В новом интервью легенда американского рэпа, 57-летний Доктор Дре (настоящее имя Андре Ромелл Янг) рассказал, что чуть было не умер в 2021 году. Несколько месяцев музыкант пролежал в лос-анджелесской клинике с диагнозом аневризма головного мозга, и врачи думали, что он уже не выкарабкается.

«Я был в больнице Cedars Sinai, и медики не позволяли никому ко мне приходить - посетителям, семье или кому бы то ни было - из-за «ковида», но вдруг они разрешили войти в палату моим родным. Я узнал позже, что им позволили прийти, чтобы они могли попрощаться в последний раз, потому что думали, что я скоро уйду. Я не знал, что все так серьезно, понимаете? Увидев своих маму, сестру и остальных, кто вошел в комнату», — вспоминает Доктор Дре в подкасте Workout the Doubt.

«Мне никто не сказал, я понятия не имел. Это было безумие. Я две недели провел в реанимации. Из-за того, что происходило в моем мозгу, им приходилось будить меня каждый час в течение двух недель, чтобы пройти тесты. По сути, это похоже на тесты на трезвость, например, потрогать нос, потереть пяткой об икру и все такое. Так что каждый час в течение двух недель мне приходилось просыпаться и делать это. Я уставал. Как только они уходили, я пытался заснуть, потому что знал, что они вернутся через час».