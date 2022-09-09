Высокие отношения: Дэниел Рэдклифф встречается с девушкой выше себя

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф редко выходит в свет со своей возлюбленной, а ведь он уже десять лет (с 2012 года) встречается с одной девушкой.

Речь идет о малоизвестной актрисе Эрин Дарк, которую молодой человек встретил на съемках биографической драмы «Убей своих любимых». В 2014-м даже ходили слухи, что эта парочка помолвлена, но до свадьбы дело не дошло.

Тем не менее, они все еще вместе. 8 сентября 33-летний Рэдклифф представил на кинофестивале в Торонто свой новый биографический фильм «Странный: История Эла Янковича». И явился на красную ковровую дорожку под ручку со своей возлюбленной.

Эрин, которой то ли 36, то ли 37 лет, оказалась на полголовы выше своего бойфренда и смотрелась как старшая сестра.