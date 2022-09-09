Высокие отношения: Дэниел Рэдклифф встречается с девушкой выше себя

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф редко выходит в свет со своей возлюбленной, а ведь он уже десять лет (с 2012 года) встречается с одной девушкой.
Речь идет о малоизвестной актрисе Эрин Дарк, которую молодой человек встретил на съемках биографической драмы «Убей своих любимых». В 2014-м даже ходили слухи, что эта парочка помолвлена, но до свадьбы дело не дошло.
Тем не менее, они все еще вместе. 8 сентября 33-летний Рэдклифф представил на кинофестивале в Торонто свой новый биографический фильм «Странный: История Эла Янковича». И явился на красную ковровую дорожку под ручку со своей возлюбленной.
Эрин, которой то ли 36, то ли 37 лет, оказалась на полголовы выше своего бойфренда и смотрелась как старшая сестра.
Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк 8 сентября на кинофестивале в Торонто. Фото: Global Look Press
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Напомним, Дэниела нет в социальных сетях, поэтому поклонники вряд ли могут увидеть, как он проводит время со своей пассией. Но если вы не знали, как выглядит настоящая девушка «Гарри Поттера», то теперь знаете.