«Выглядит толстенькой и низенькой»: Кудрявцева испортила фигуру нарядом с модными брюками, как у Алсу

Лера Кудрявцева в 18 лет переехала с Москву и стала работать на телевидении. Тогда она родила первенца – сына Жана.
Однако это не помешало ей стать звездой. Теперь Лера также снимается в проектах «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Каждый раз она предстает на публике в новых луках. И при этом блондинка растит трехлетнюю дочку Марию.
Обычно Кудрявцева хвастается нарядами, которые покупает для отпуска. Она также любит наряжать наследницу. На этот раз телеведущая была на съемках в «Останкино».
Она покрасовалась в черных струящихся брюках из атласа и белой блузке с галстуком-бантом. Образ дополнили алые лодочки на шпильке.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Но оказалось, что в таком же наряде несколько недель назад блистала певица Алсу на концерте с Ириной Понаровской. Для сайта Teleprogramma.pro лук Леры оценил модельер Наз Маер.
«С точки зрения стиля - наряд безупречный. Черно-белая гамма всегда актуальна, не выходит из моды, но после весенних европейских показов она стала настоящим трендом.
Брюки, опять таки с точки зрения трендов, произведение искусства. Широкие штанины в пол сейчас особенное актуальны.
Яркий акцент в виде утонченных лодочек смотрится интересно. Но! Ожидание и реальность не совпали! Исполнение мягко говоря неудачное.
Фасон этих штанин, призванных удлинить ноги, сыграл с Лерой злую шутку. Она выглядит толстенькой и низенькой, что на самом деле совершено не так. Более того, при ходьбе мы видим сборку ниже талии, оттопыренные карманы. Все это говорит нам о плохих лекало, по которым кроили наряд.
Резюмирую - образ стильный, трендовый. Человек, который его состоял великолепно чувствует моду, но исполнение (то есть пошив одежды) – не удачное», - высказался эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro