«Выглядит толстенькой и низенькой»: Кудрявцева испортила фигуру нарядом с модными брюками, как у Алсу

«С точки зрения стиля - наряд безупречный. Черно-белая гамма всегда актуальна, не выходит из моды, но после весенних европейских показов она стала настоящим трендом.

Брюки, опять таки с точки зрения трендов, произведение искусства. Широкие штанины в пол сейчас особенное актуальны.

Яркий акцент в виде утонченных лодочек смотрится интересно. Но! Ожидание и реальность не совпали! Исполнение мягко говоря неудачное.

Фасон этих штанин, призванных удлинить ноги, сыграл с Лерой злую шутку. Она выглядит толстенькой и низенькой, что на самом деле совершено не так. Более того, при ходьбе мы видим сборку ниже талии, оттопыренные карманы. Все это говорит нам о плохих лекало, по которым кроили наряд.

Резюмирую - образ стильный, трендовый. Человек, который его состоял великолепно чувствует моду, но исполнение (то есть пошив одежды) – не удачное», - высказался эксперт.