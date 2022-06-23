«Выглядит толстенькой и низенькой»: Кудрявцева испортила фигуру нарядом с модными брюками, как у Алсу

Телеведущая скопировала образ певицы Алсу. Однако модельер Наз Маер объяснил, почему наряд сыграл с ней злую шутку, хоть он и ультрамодный.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева в 18 лет переехала с Москву и стала работать на телевидении. Тогда она родила первенца – сына Жана.

Однако это не помешало ей стать звездой. Теперь Лера также снимается в проектах «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Каждый раз она предстает на публике в новых луках. И при этом блондинка растит трехлетнюю дочку Марию.

Обычно Кудрявцева хвастается нарядами, которые покупает для отпуска. Она также любит наряжать наследницу. На этот раз телеведущая была на съемках в «Останкино».

Она покрасовалась в черных струящихся брюках из атласа и белой блузке с галстуком-бантом. Образ дополнили алые лодочки на шпильке. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Но оказалось, что в таком же наряде несколько недель назад блистала певица Алсу на концерте с Ириной Понаровской. Для сайта Teleprogramma.pro лук Леры оценил модельер Наз Маер. 

«С точки зрения стиля - наряд безупречный. Черно-белая гамма всегда актуальна, не выходит из моды, но после весенних европейских показов она стала настоящим трендом.

Брюки, опять таки с точки зрения трендов, произведение искусства. Широкие штанины в пол сейчас особенное актуальны.

Яркий акцент в виде утонченных лодочек смотрится интересно. Но! Ожидание и реальность не совпали! Исполнение мягко говоря неудачное.

Фасон этих штанин, призванных удлинить ноги, сыграл с Лерой злую шутку. Она выглядит толстенькой и низенькой, что на самом деле совершено не так. Более того, при ходьбе мы видим сборку ниже талии, оттопыренные карманы. Все это говорит нам о плохих лекало, по которым кроили наряд.

Резюмирую - образ стильный, трендовый. Человек, который его состоял великолепно чувствует моду, но исполнение (то есть пошив одежды) – не удачное», - высказался эксперт. 

Алсу. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

 

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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