Вверх тормашками на качелях: Настасья Самбурская в стрингах выставила напоказ свои подтянутые прелести

Настасья Самбурская давно снимается в кино и завоевала любовь миллионов россиян. Она прославилась, когда снялась в «Универе». Также в ее копилке есть роли в картинах «Женщины против мужчин», «Пятница». Она также открыла в себе вокальный талант, но на сцене артистка выступает редко.
Примечательно, что недавно Самбурская уехала отдыхать в Турцию. Она проводит время с подругой. Актриса не скрывает, что находится в поиске мужчины. Она даже зарегистрировала на сайте знакомств, но была очень разочарована. У нее немаленькие запросы, так как она хорошо зарабатывает и регулярно занимается спортом, чтобы быть в форме.
На этот раз Настасья решила сделать эффектные фото в бикини. Она забралась на качели, но внезапно перевернулась, держась за веревки. Актриса буквально вверх тормашками демонстрировала свои подтянутые прелести в стрингах. Даже подруга была ошарашена увиденным. Самбурская похвасталась своей физической подготовкой.
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Поклонники поразились тому, какая актриса сильная. Многие осыпали комплиментами ее фигуру. «Какая шикарная», «Вот это сила», «Настасья отжигает», «Что творит!», «Ну вид самый прекрасный», «Такие роскошные бедра», «Выглядите сильной и независимой», «Просто слов нет, какая фитоняшка», — стали писать пользователи Сети.