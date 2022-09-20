Вверх тормашками на качелях: Настасья Самбурская в стрингах выставила напоказ свои подтянутые прелести

На этот раз Настасья решила сделать эффектные фото в бикини. Она забралась на качели, но внезапно перевернулась, держась за веревки. Актриса буквально вверх тормашками демонстрировала свои подтянутые прелести в стрингах. Даже подруга была ошарашена увиденным. Самбурская похвасталась своей физической подготовкой.

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