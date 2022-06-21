Вся в белом: Алсу в узких брюках и жакете с рукавами-фонариками повеселилась на банкете с дочкой

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. У нее давно образовалась своя армия фанатов. Она продолжает выступать и даже недавно участвовала в шоу «Маска», где удивила даже Филиппа Киркорова.

Обычно она редкая гостья на светских раутах, но за последний месяц звезда успела отметиться на вечеринках и прогулках с подругами в стильных нарядах.