Вся в белом: Алсу в узких брюках и жакете с рукавами-фонариками повеселилась на банкете с дочкой

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. У нее давно образовалась своя армия фанатов. Она продолжает выступать и даже недавно участвовала в шоу «Маска», где удивила даже Филиппа Киркорова.
Обычно она редкая гостья на светских раутах, но за последний месяц звезда успела отметиться на вечеринках и прогулках с подругами в стильных нарядах.
На этот раз Алсу снова предстала на публике. Она отправилась на банкет, который устроил ее первый продюсер Валерий Белоцерковский в честь своего 60-летия.
Для такого случая певица выбрала белоснежный костюм с узкими брюками и жакетом на запах с рукавами-фонариками и поясом, который подчеркнул ее талию. Образ дополнили лодочки на шпильке.
Алсу и Валерий Белоцерковский. Фото: соцсети звезды
Вечеринка прошла за городом. Там Алсу смогла не только покрасоваться на природе, но и выступить на сцене с именинником, исполнив свой хит.
«Сегодня отметили 60-летний юбилей моего первого продюсера — Валерия Белоцерковского! Не верится, что с момента нашего знакомства прошло уже 24 года! Валере тогда было всего 36, а мне он казался старым, грозным дядей.
Он был очень требовательным и точно знал что делает — какую песню надо спеть и как, и кстати, историю с Лолитой и „Зимним сном“ тоже придумал он! Все сложилось!
Благодарна ему за этот очень интересный этап моей жизни и карьеры! Валера, дорогой, просто будь здоров и получай максимум удовольствия от жизни и своей большой замечательной семьи!» — поделилась звезда.
Также на празднике была дочка артистки Микелла. Она уже пошла по стопам мамы и тоже записывает песни. Алсу весело провела вечер.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что дочка на нее очень похожа. «Алсу, вы прекрасны!», «Какие красивые! А кажется все было как вчера», «Роскошный наряд», «Алсу, как раз была в возрасте старшей дочки Сафины, когда познакомилась с Валерием», Вы всегда элегантная», «Просто слов нет», — прокомментировали кадры подписчики.
Алсу с дочкой и продюсером. Фото: соцсети звезды