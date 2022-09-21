«Вся такая сочная»: Рудова в юбке школьницы и лифе обнажила «ложбинку греха» перед сном

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Дома Наталья решила раздеться на камеру. Она покрасовалась в юбке плиссе и белом лифе. Актриса предпочла скрыть живот, но подчеркнула не только длинные ноги, но и пышную грудь. Она стояла у зеркала, не пряча красоты фигуры.

«Как приятно, когда отражение приятно», – написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Картина очень приятная», «Вся такая сочная», «Ох, какая девочка-школьница», «Фигурка шикарная», «Ну слов нет, вы чикуля», «Ложбинка греха манит», — стали писать подписчики.