«Вся такая сочная»: Рудова в юбке школьницы и лифе обнажила «ложбинку греха» перед сном

Наталья Рудова уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она сыграла множество ролей, но признавалась, что режиссеры предлагают ей играть однообразных персонажей. Актриса не горит желанием играть роковых красавиц и любовниц, но в кадре ее часто можно увидеть в пикантных нарядах и даже без одежды.
Все чаще Рудова хвастается нарядами, которые скрывают изъяны фигуры. Блондинка после отпуска призналась, что поправилась. Она активно занимается спортом и без стеснения хвастается результатами. Даже осенью актриса носит короткие платья, топы и лосины. Она накануне в короткой юбке и бомбере щегольнула на публике.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Дома Наталья решила раздеться на камеру. Она покрасовалась в юбке плиссе и белом лифе. Актриса предпочла скрыть живот, но подчеркнула не только длинные ноги, но и пышную грудь. Она стояла у зеркала, не пряча красоты фигуры.
«Как приятно, когда отражение приятно», – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Картина очень приятная», «Вся такая сочная», «Ох, какая девочка-школьница», «Фигурка шикарная», «Ну слов нет, вы чикуля», «Ложбинка греха манит», — стали писать подписчики.