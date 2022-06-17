Вся мокрая: Барановская в мини-бикини едва прикрыла свои изящные формы рубашкой

Юлия Барановская является одной из известных телеведущих. Она раньше была в отношениях с Андреем Аршавиным и подарила футболисту троих детей, но свадьбу они так и не сыграли.

Спортсмен ушел к другой женщине. Юлия не стала опускать руки, а построила карьеру и теперь является частой гостьей на светских раутах.