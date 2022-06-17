Вся мокрая: Барановская в мини-бикини едва прикрыла свои изящные формы рубашкой

Юлия Барановская является одной из известных телеведущих. Она раньше была в отношениях с Андреем Аршавиным и подарила футболисту троих детей, но свадьбу они так и не сыграли.
Спортсмен ушел к другой женщине. Юлия не стала опускать руки, а построила карьеру и теперь является частой гостьей на светских раутах.
В последнее время некоторые программы перестали выходить в эфир, включая «Модный приговор», поэтому Барановская стала чаще отдыхать. Не так давно она участвовала в забеге с детьми. А вот теперь телеведущая намекнула, что летом отправится на море.
В соцсети она опубликовала редкий кадр, на котором предстала в мини-бикини и с мокрыми волосами. Свои прелести Юлия прикрыла рубашкой, но обнажила изящную спину.
Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды
«У кого какие планы на лето?» — спросила многодетная мама.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Барановская. Многие осыпали ее комплиментами. «Какое красивое настроение в этом фото», «Роскошная фигура», «Какая вы красивая», «Ох, какой кадр», «Ждем ваши фото в бикини», «Какая вы очаровашка! Спина красивая», — прокомментировали пост подписчики.