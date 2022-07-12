Всем на зависть: Рудова в крохотном платье бэби-долл сверкнула своими прелестями на работе

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Однако уже не раз актриса жаловалась, что ей предлагают однообразные роли в кино.

Недавно она снялась с Дмитрием Нагиевым в комедии, а также отметилась на съемках картины «Рынок шкур» с Павлом Прилучным.