Всем на зависть: Рудова в крохотном платье бэби-долл сверкнула своими прелестями на работе

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Однако уже не раз актриса жаловалась, что ей предлагают однообразные роли в кино.
Недавно она снялась с Дмитрием Нагиевым в комедии, а также отметилась на съемках картины «Рынок шкур» с Павлом Прилучным.
В свои 39 лет она не перестает следить за внешностью. Недавно Наталья отдохнула в Турции. Она делилась кадрами, на которых позировала то в бикини, то в мини-юбке. Актриса не стесняется выставлять свою красоту напоказ.
А вот на днях Рудова вернулась в Москву. Она призналась, что не может отказать себе в еде. 12 июля артистка покрасовалась в платье бэби-долл с нежным узором и рубашке. Она подчеркнула свои длинные ноги. Блондинка решила блеснуть округлым декольте, которое едва поместилось в наряд.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Однако некоторым показалось, что она поправилась и наряд стал ей маловат.
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«Ну какая хорошенькая», «Вы платье словно украли у ребенка», «У вас декольте больше, чем сам наряд», «Какая вы роскошная», «Ох, куколка», «Какая вы женственная! Вам словно 15 лет», — стали писать пользователи Сети.