Все у мамы на кровати: Подольская запечатлела, как годовалый сын Преснякова с братом дурачится перед сном

На этот раз Наталья поделилась трогательным видео. Она подловила младшего сына, который к ней прибежал и стал дурачиться на кровати родителей. Певица умилилась тому, как мальчик прыгает. Вслед за Иваном прибежал и его брат, который устал после учебы в школу. При этом мальчики играли вместе. Подольская поинтересовалась, как у Артемия дела в школе.

«Все хорошо у меня», – заверил мальчик.

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