Все у мамы на кровати: Подольская запечатлела, как годовалый сын Преснякова с братом дурачится перед сном

Певица поделилась трогательным видео с подросшими наследниками.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская больше 20 лет выступает на сцене. Она знакома многим благодаря шоу «Фабрика звезд». С тех пор певица выпустила множество песен. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, которому подарила двоих детей. Пара растит семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Недавно старший наследник пошел впервые в школу.

Это осенью пара часто выходит в свет вместе. На днях они устроила вечеринку, так как Подольская презентовала свое новое шоу «Ваша Наташа». Певица в струящемся шелковом платье повеселилась с мужем и друзьями. Она спела с возлюбленным и смогла пообщаться с подругами. Но потом артистка спешила домой.

На этот раз Наталья поделилась трогательным видео. Она подловила младшего сына, который к ней прибежал и стал дурачиться на кровати родителей. Певица умилилась тому, как мальчик прыгает. Вслед за Иваном прибежал и его брат, который устал после учебы в школу. При этом мальчики играли вместе. Подольская поинтересовалась, как у Артемия дела в школе. 

«Все хорошо у меня», – заверил мальчик.

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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Подольской дружные дети. «Ну что за прекрасные мальчишки», «Как это мило», «Ваня чудесный ребенок», «Старший у вас так повзрослел», «Просто бесподобные детки», «Такие разные», «Ваня прям непоседа», — стали писать подписчики.

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