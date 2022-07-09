Все идеально: Рудова в мини-юбке и лифе на тонких бретельках засветила свои прелести во всей красе

Наталья Рудова является одной из известных российских актрис. Она уже давно стала знаменитой. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Татьянин день».
А в последнее время блондинка активно снимается в новых проектах с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Но с наступлением лета звезда устроила себе отдых.
Если в июне Наталья посещала концерты и щеголяла в мини-платьях на вечеринках, то теперь она проводит время в Турции. Актриса не скрывает, что любит море. Она предпочитает подчеркивать красоту своей фигуры.
В 39 лет Рудова не перестает заниматься спортом. Не удивительно, что она с радостью позирует в бикини и плавает в бассейне, демонстрируя свои формы.
На этот раз звезда предпочла поделиться кадрами, на которых катается на яхте. Она облачилась в белую мини-юбку и лиф на тонких бретельках. Ветер развивал подол платья, поэтому актриса не скрыла свои прелести.
Поклонники осыпали комплиментами Наталью. Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать модели. Другие пришли в восторг от ее женственного образа.
«Как всегда, огонь», «Ты прям ангел», «Ох, какая красивая юбка и игривы ветер», «Выглядишь сногсшибательно», «Ох, ножки модели», «Какая вы вся изящная», «Любуюсь вами», — прокомментировали кадры подписчики.