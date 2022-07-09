Все идеально: Рудова в мини-юбке и лифе на тонких бретельках засветила свои прелести во всей красе

Если в июне Наталья посещала концерты и щеголяла в мини-платьях на вечеринках, то теперь она проводит время в Турции. Актриса не скрывает, что любит море. Она предпочитает подчеркивать красоту своей фигуры.

В 39 лет Рудова не перестает заниматься спортом. Не удивительно, что она с радостью позирует в бикини и плавает в бассейне, демонстрируя свои формы.

На этот раз звезда предпочла поделиться кадрами, на которых катается на яхте. Она облачилась в белую мини-юбку и лиф на тонких бретельках. Ветер развивал подол платья, поэтому актриса не скрыла свои прелести.