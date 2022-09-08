«Вот и пролетели 16 лет»: Алсу в белоснежном костюме запечатлелась со старшей дочкой, которая растет ее копией

Алсу больше 22 лет назад стала знаменита. Она ездила на «Евровидение», выступала на фестивалях. Теперь артистка продолжает строить карьеру. Порой ее можно увидеть на тв-шоу или на светских ужинах. В свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. Звезда всегда демонстрирует элегантные наряд.
Уже 16 лет Алсу счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей. Микелла уже пошла по стопам мамы. Она развивается как певица. Сын Рафаэль лишь недавно отметил шестилетие. Родители пока скрывают его лицо.
А вот старшая дочка Сафина увлекается фотографией, медициной и пока не определилась, кем будет в будущем. 7 сентября она отметила свой день рождения.
В соцсетях Алсу поделилась редкими фото с именинницей. На одном из фото она позировала в мини-платье лазурного цвета на лодке, обнимая дочка. Сафина была в розовом костюме оверсайз. У нее был легкий макияж, а волосы завиты в локоны.
На втором фото артистка уже позировала в белом костюме с рукавами-фонариками. Жакет на запах подчеркнул ее талию. А наследница звезды предстала в костюме пастельного оттенка.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды
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«Вот и пролетели 16 лет "как один день"! Помню все до мелочей о первой нашей встрече с тобой 07.09.2006 в 6:40 утра. Это был первый самый счастливый день в моей жизни! А сегодня, ты уже настоящая леди!
Столько в тебе интеллигентности, грации, скромности, добра и человечности. Не перестаю благодарить Всевышнего за то, что ты есть у нас. Быть твоей мамой - настоящее счастье!» – написала Алсу.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как певица похожа с дочкой. «Прекрасная дочь», «Она ваша копия», «Наша принцесса», «Вы словно сестры», «Алсу, вы потрясающе выглядите», — стали писать подписчики.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды