«Вот и пролетели 16 лет»: Алсу в белоснежном костюме запечатлелась со старшей дочкой, которая растет ее копией

Уже 16 лет Алсу счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей. Микелла уже пошла по стопам мамы. Она развивается как певица. Сын Рафаэль лишь недавно отметил шестилетие. Родители пока скрывают его лицо.

А вот старшая дочка Сафина увлекается фотографией, медициной и пока не определилась, кем будет в будущем. 7 сентября она отметила свой день рождения.