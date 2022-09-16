«Вот это ноги от ушей»: Севастьянова в экстремально короткой юбке из кожи сразила своими идеальными формами

Каролина Севастьянова посвятила себя спорту. С малых лет она занималась художественной гимнастикой и не раз побеждала на соревнованиях.
Венцом ее карьеры стало олимпийское золото, завоеванное в Лондоне. После этого спортсменка решила оставить карьеру. Теперь она много путешествует и порой снимается в телевизионных шоу.
Летом Каролина делилась кадрами из Монако, где проводила время с бойфрендом. Но оказалось, что она также ездила в другую страны, чтобы сняться в новом сезоне шоу «Звезды в Африке». Однако ее выгнали на первом же голосовании. Поэтому гимнастка продолжила свой отдых то во Франции, а теперь в Италии.
Обычно Севастьянова носит вечерние платья или романтические наряды. На отдыхе она предпочитает выглядеть женственно.
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На этот раз спортсменка покрасовалась в белой рубашке и кожаной мини-юбке с высоким разрезом. Ботильоны дополнили ее образ. Каролина подчеркнула стройные и загорелые ноги. Она сразила поклонников своим экстремально коротки нарядом.
«А смысл юбки, если снизу рубашка торчит?», «Вот это ноги от ушей», «Чует стиль», «Ноги просто идеальные», «Слишком короткая юбка для такой длинноногой лани», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды