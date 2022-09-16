«Вот это ноги от ушей»: Севастьянова в экстремально короткой юбке из кожи сразила своими идеальными формами

Каролина Севастьянова посвятила себя спорту. С малых лет она занималась художественной гимнастикой и не раз побеждала на соревнованиях.

Венцом ее карьеры стало олимпийское золото, завоеванное в Лондоне. После этого спортсменка решила оставить карьеру. Теперь она много путешествует и порой снимается в телевизионных шоу.