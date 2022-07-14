«Вот это формы»: Клава Кока в прозрачном наряде засветила свое белье на публике

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Блондинка уже спела дуэтом с Александром Реввой.
А не так давно она приняла участие в концерте «Реки вверх!» и спела с Сергее Жуковым на стадионе. Примечательно, что артистка каждый раз предстает в новых нарядах.
Недавно у Клавы были гастроли в Турции, где она щегольнула в блестящих шортах. А теперь певица готовится презентовать новый трек.
Она решила заинтриговать поклонников. Блондинка запечатлелась в прозрачном топе, в котором блеснула черным лифом. А также на ней были прозрачные брюки, а трусики она надела поверх. Кока кокетливо позировала на камеру.
Клава Кока. фото: соцсети звезды
Певица взбудоражила поклонников. Многие пришли в восторг от того, как выглядит Клава. Ей адресовали много комплиментов.
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«Крашиха», «Ну очень красивая», «Какие формы», «Постройнела», «Наряд изумляет», «Какая ты милашка», «Фигурка точеная», «Ну что за прелесть», «Красивая, ох», «Видно все, прикройся», — стали писать подписчики.