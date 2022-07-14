«Вот это формы»: Клава Кока в прозрачном наряде засветила свое белье на публике

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Блондинка уже спела дуэтом с Александром Реввой.

А не так давно она приняла участие в концерте «Реки вверх!» и спела с Сергее Жуковым на стадионе. Примечательно, что артистка каждый раз предстает в новых нарядах.