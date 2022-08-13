Вот чем любуется Авербух: Арзамасова в ультракоротких шортах оголила прелести, катаясь на гидроцикле

Лиза Арзамасовас юных лет строит карьеру в кино. Зрители знают ее по роли в сериале «Папины дочки». Однако она давно выросла и теперь играет в театре.
Вот уже два года актриса открыто говорит о своих отношениях с Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу и теперь воспитывают сына Льва. малышу 14 августа исполнится годик.
Недавно супруги провели время в Сочи. Там Авербух показал свое шоу с участием выдающихся фигуристов. Примечательно, что Арзамасова не раз приходила на его выступления. Она также показала шоу папы сыну, который даже смог встать на лед и сделать первые шаги. А вот свободное время пара посвящала не только прогулкам.
На этот раз Арзамасова поделилась пикантными кадрами. Она покаталась на гидроцикле, При этом актриса облачилась в ультракороткие шорты из денима и кроп-топ. Она оголила свои бедра. Жена Авербуха грациозно оседлала водный транспорт и разгонялась так, что брызги разлетались во все стороны.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«Из разговора с одной пожилой дамой: "Празднуйте лето, деточка. Что бы не происходило, как бы не поворачивалась жизнь, чем бы не болела душа. Празднуй улыбкой, поцелуями, вином и яркими фруктами, безумствами и приключениями. Их не так много отмерено на человеческую жизнь, этих летних дней»… Спасибо, лето», – написала звезда.
Поклонники привыкли видеть Лизу в кэжуал образах и романтичных платьях. Ее смелые кадры привели их в восторг. «Ух! Лиза! Я в восторге!», «А вы прямо фея моря», «Красивые фото», «Как же повезло Илье с такой красавицей-женой», — прокомментировали пост подписчики.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды