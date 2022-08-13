Вот чем любуется Авербух: Арзамасова в ультракоротких шортах оголила прелести, катаясь на гидроцикле

Лиза Арзамасовас юных лет строит карьеру в кино. Зрители знают ее по роли в сериале «Папины дочки». Однако она давно выросла и теперь играет в театре.

Вот уже два года актриса открыто говорит о своих отношениях с Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу и теперь воспитывают сына Льва. малышу 14 августа исполнится годик.