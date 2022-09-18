Волосы темные, высокий лоб: Даная Пригожина поделилась нежным фото с маленьким внуком продюсера

Иосиф Пригожин уже много лет счастлив в браке с певицей Валерией. Они практически неразлучны. Продюсер сопровождает жену на гастролях и на съемках. Общих детей у них нет, но каждый поддерживает общение с наследниками от прошлых отношений. Валерия успела стать бабушкой. Каждую свободную минуту она посвящает внучку Селин.
А в этом году старшая дочка Иосифа Даная не только вышла замуж, но и родила первенца. Она теперь заботиться о сыне, которого назвала Даниэль. В роддом продюсер приехать не смог, но потом познакомился со своим внуком. Валерия тоже была в гостях у молодой пары.
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А вот 17 сентября Даная выложила новое фото с малышом. Она пока скрывает его лицо, поэтому на фото везде есть эмоджи. Однако дочка Пригожина позволила разглядеть пышные волосы крохи. Поклонники заметили, что у него высокий лоб. Многие считают, что он похож на папу и даже на дедушку.
«Моя радость. Это День выписки 18 августа. Сегодня уже месяц как ты радуешь нас. Познакомился с Дедушками и бабушками, с дядей, осталось дождаться прабабушку с дачи, не стали возить, то что он маленький», – написала новоиспеченная мама.
Даная Пригожина с сыном. Фото: соцсети