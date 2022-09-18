Волосы темные, высокий лоб: Даная Пригожина поделилась нежным фото с маленьким внуком продюсера

А в этом году старшая дочка Иосифа Даная не только вышла замуж, но и родила первенца. Она теперь заботиться о сыне, которого назвала Даниэль. В роддом продюсер приехать не смог, но потом познакомился со своим внуком. Валерия тоже была в гостях у молодой пары.

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