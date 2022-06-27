Волочковой досталось за танец с веером

Анастасия Волочкова почти каждый день тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, и не забывает делиться с поклонниками роликами с репетиций. На одном из видео балерина исполнила фрагмент партии с веером.

«Легко и весело. Немного жарко в балетном зале, но в руках у меняя веер. Теперь уже не красный, а бело-золотой», — отметила Анастасия, опубликовав запись танца в соцсети.