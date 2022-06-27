Волочковой досталось за танец с веером

Анастасия Волочкова почти каждый день тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, и не забывает делиться с поклонниками роликами с репетиций. На одном из видео балерина исполнила фрагмент партии с веером.
«Легко и весело. Немного жарко в балетном зале, но в руках у меняя веер. Теперь уже не красный, а бело-золотой», — отметила Анастасия, опубликовав запись танца в соцсети.
Увы, далеко не все фолловеры оценили труды артистки.
«Сабли в зубах не хватает»; «Не смеши, где здесь легкость? Всему свое время, Настя! Пора на пенсию»; «Как парализованная саранча скачет»; «Балетом тут и не пахнет»; «Очень тяжело. Видно, что задыхается», — высказались они.
Напомним, в свое время Волочкова блистала на лучших мировых сценах. Также артистка была примой Большого театра. Правда, в итоге она покинула культурное учреждение со скандалом и чередой судов.
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