Волочковой досталось за танец с веером

Балерина поделилась новым видео.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова почти каждый день тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, и не забывает делиться с поклонниками роликами с репетиций. На одном из видео балерина исполнила фрагмент партии с веером.

«Легко и весело. Немного жарко в балетном зале, но в руках у меняя веер. Теперь уже не красный, а бело-золотой», — отметила Анастасия, опубликовав запись танца в соцсети.

Увы, далеко не все фолловеры оценили труды артистки.

«Сабли в зубах не хватает»; «Не смеши, где здесь легкость? Всему свое время, Настя! Пора на пенсию»; «Как парализованная саранча скачет»; «Балетом тут и не пахнет»; «Очень тяжело. Видно, что задыхается», — высказались они.

Напомним, в свое время Волочкова блистала на лучших мировых сценах. Также артистка была примой Большого театра. Правда, в итоге она покинула культурное учреждение со скандалом и чередой судов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  