Волочкова едва не упала, усевшись на шпагат на тренажере

Анастасия Волочкова много сил и времени отдает тренировкам. Балерина репетирует спектакли, а также поддерживает форму в фитнес-клубе.
На своей странице в соцсети она показала видео, которое сняла во время одного из занятий. В ролике звезда выполнила несколько упражнений на растяжку, надев кислотно-оранжевые лосины.
К концу тренировки Анастасия так вспотела, что чуть не упала с тренажера, демонстрируя свой фирменный шпагат.
«Когда что-то пошло не так. Чуть не соскользнула с тренажера. Мокрые руки после репетиции были. Но я всегда на позитиве», — написала балерина.
Напомним, в прошлом Анастасия Волочкова была примой Большого театра. Артистка покинула культурное учреждение со скандалом, заявив, что ей не выплачивали зарплату и подделали стаж в трудовой книжке.
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