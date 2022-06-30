Волочкова едва не упала, усевшись на шпагат на тренажере

Анастасия Волочкова много сил и времени отдает тренировкам. Балерина репетирует спектакли, а также поддерживает форму в фитнес-клубе.

На своей странице в соцсети она показала видео, которое сняла во время одного из занятий. В ролике звезда выполнила несколько упражнений на растяжку, надев кислотно-оранжевые лосины.

К концу тренировки Анастасия так вспотела, что чуть не упала с тренажера, демонстрируя свой фирменный шпагат.