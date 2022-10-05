«Вне зоны комфорта»: Кейт Бланшетт призналась, что выбирает только сложные роли

Мы любим оскароносную Кейт Бланшетт за «Властелин колец», «Золотой век», «Кэрол», «Тор: Рагнарек» и другие удивительные фильмы. Одна из ее последних работ — драма «Тар» — о женщине-режиссере с большим трудом завершающей свою симфонию.
В новом интервью 53-летняя кинозвезда рассказала, что соглашается далеко не на все роли. У нее вообще довольно суровый способ отбора будущих проектов.
«Если я читаю сценарий и могу представить себя играющей это, то я должна отложить его и позволить взять данную роль кому-то другому. Потому что я думаю, что процесс создания и в конечном итоге опыт просмотра этого фильма будут слабыми. Гораздо интереснее находиться вне зоны комфорта», — цитирует актрису журнал Harper’s Bazaar.
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Добавим, что в 2021 году с Бланшетт вышли фильмы «Не смотрите наверх» и «Аллея кошмаров». Теперь она занята в съемках новой картины Педро Альмодовара «Руководство для домработниц».