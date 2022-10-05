«Вне зоны комфорта»: Кейт Бланшетт призналась, что выбирает только сложные роли

Мы любим оскароносную Кейт Бланшетт за «Властелин колец», «Золотой век», «Кэрол», «Тор: Рагнарек» и другие удивительные фильмы. Одна из ее последних работ — драма «Тар» — о женщине-режиссере с большим трудом завершающей свою симфонию.

В новом интервью 53-летняя кинозвезда рассказала, что соглашается далеко не на все роли. У нее вообще довольно суровый способ отбора будущих проектов.