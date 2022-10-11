«Виляет своими прелестями»: Клава Кока в джинсах с высокой посадкой блеснула женственными формами

На этот раз Клава покрасовалась в белом худи и остромодных джинсах с высокой посадкой. Певица выбрала фасон, который выгодно подчеркивает талию и визуально увеличивает рост. Артистка танцевала, виляя своими бедрами. При этом она обнажила живот. Кока грациозно двигалась перед камерой.

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