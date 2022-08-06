«Вау, какая»: красотка-любовница Тимати едва вместила макси-бюст в крошечный лиф

Новая избранница Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Чаще всего 19-летняя модель демонстрирует нижнее белье и купальники.

Во время очередной съемки девушка позировала, надев неоново-розовое бикини с миниатюрным лифом.

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Пользователи Сети засыпали Валентину комплиментами и восхитились ее точеной фигурой.

«Натуральная и естественная красота»; «Что тут скажешь, роскошная девушка! Тимати умеет выбирать»; «Такая пластичная»; «Вау, какая! В тебе все идеально»; «Радует, что без силиконовой груди и наращенных волос. Молодец», — написали они.