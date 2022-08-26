Ваня перебирает ножками: Подольская засняла, как Пресняков на мопеде устроил прогулку с годовалым сыном

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она успешно строит карьеру после участия в «Фабрике звезд». Каждый год артистка выпускает новые песни. Муж Владимир Пресняков во всем поддерживает ее. Певица успевает также воспитывать двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Примечательно, что этим летом Наталья несколько раз ездила в отпуск. Недавно она провела время с мужем и детьми в Испании.
Певица то и дело ходила в шортах, а также успевала веселиться с сестрой-двойняшкой Юлианой. Пара посетила несколько городов. Лишь на днях они вернулись в Москву. Подольская готовится впервые отвести старшего сына в школу.
На этот раз артистка решила поделиться трогательными кадрами. Пресняков решил покататься на мопеде по району, но к нему присоединился сын. Маленький Ваня был в панамке и шортах. Он научился кататься на крохотном двухколесном велосипеде без педалей. Мальчик перебирал ножками. Владимир решил последовать его примеру, катаясь так на мопеде.
«На это можно смотреть бесконечно», – призналась Подольская.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Владимир прекрасный внимательный и заботливый папа. «Какая красота! Как вырос Ваня», «Что за сладкий мальчик», «Это так чудесно», «Когда папа с ребенком на одной волне — идеально», «Как малыш обгоняет папу! Гонщик», — стали писать подписчики.