Ваня перебирает ножками: Подольская засняла, как Пресняков на мопеде устроил прогулку с годовалым сыном

Примечательно, что этим летом Наталья несколько раз ездила в отпуск. Недавно она провела время с мужем и детьми в Испании.

Певица то и дело ходила в шортах, а также успевала веселиться с сестрой-двойняшкой Юлианой. Пара посетила несколько городов. Лишь на днях они вернулись в Москву. Подольская готовится впервые отвести старшего сына в школу.