Валя Карнавал призналась, что хочет фигуру, как у Кендалл Дженнер

Красавица-блогер Валя Карнавал не раз сталкивалась с хейтом своей внешности. Мол, 20-летней девушке не хватает стройности.
В одном из интервью Валентина призналась, что действительно мечтает похудеть, и не сбросить пару килограммов, а приблизиться к модельным стандартам красоты.
«Если честно говорить, я бы очень хотела похудеть. Мне очень нравиться фигура Кендалл Дженнер, я бы хотела быть супер «скинни», супер-супер, очень худой, - поделилась Валя с каналом «Музыка Первого». – Но че-то моя физиология говорит мне: «Пока». Поэтому живем так…»
Хотя, непонятно, зачем Валентине сверхстройность. Ведь ее жених может без труда взять ее на руки - а что еще для счастья надо?
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