В топе и розовой юбчонке: Лопырева в женственном образе сразила поклонников изящными формами

Виктория Лопырева является не только моделью и телеведущей. Она прославилась, когда победила в конкурсе красоты «Мисс Россия». Ей удалось попробовать свои силы в разных сферах. Она стала частью светской жизни и теперь организовывает разные мероприятия. Российская красавица частая гостья на красных дорожках за границей.
В последние два года Лопырева живет в Дубае. Она предпочитает демонстрировать женственные наряды, посещать вечеринки и участвовать в фотосессиях. Этим летом модель приезжала в Москву. Она даже впервые за долгое время предстала с мужем Игорем Булатовым на публике. Они вместе отвели сына Марка Лео в садик 1 сентября.
Однако сразу после этого события Лопырева улетела в Турцию. Она она не только загорает в купальнике, но также веселится с друзьями. При этом вечерами блондинка предпочитает наряжаться. На этот раз она отметилась в черном кроп-топе с разрезом и короткой розовой атласной юбке. Босоножки на шпильке дополнили образ. Виктория подчеркнула бюст и длинные ноги.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит модель в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за куколка», «Вы смотритесь просто бесподобно», «Ноги космической длинный», «Какая вы стройная», «Это лишает дара речи», «Вика, сногсшибательная леди», «Какая вы тоненькая и изящная», — стали писать подписчики.