В топе и розовой юбчонке: Лопырева в женственном образе сразила поклонников изящными формами

Однако сразу после этого события Лопырева улетела в Турцию. Она она не только загорает в купальнике, но также веселится с друзьями. При этом вечерами блондинка предпочитает наряжаться. На этот раз она отметилась в черном кроп-топе с разрезом и короткой розовой атласной юбке. Босоножки на шпильке дополнили образ. Виктория подчеркнула бюст и длинные ноги.

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