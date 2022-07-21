«В стиле спорт-шик»: Нюша в трендовом корсете из денима и брюках карго отметилась на съемке

Нюша является известной исполнительницей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Артистка раньше едва успевала отдыхать. А теперь она жена Игоря Сивова и мама двоих детей.

У нее растет дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. В этом году пара переехала в Дубай. Однако летом они приехали с наследниками в Россию.