«В стиле спорт-шик»: Нюша в трендовом корсете из денима и брюках карго отметилась на съемке

Нюша является известной исполнительницей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Артистка раньше едва успевала отдыхать. А теперь она жена Игоря Сивова и мама двоих детей.
У нее растет дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. В этом году пара переехала в Дубай. Однако летом они приехали с наследниками в Россию.
В последнее время Нюша не только уделяет время детям, но и работает. Она возобновила концерты. При этом певица не скрывает, что пока не совсем вернулась в форму. Изъян фигуры она маскирует с помощью нарядов.
На этот раз Нюша приняла участие в фотосессии. Она примерила брюки с лампасами и корсет из денима. Она приспустила бомбер, показав плечи. Лук завершали ботильоны на каблуке. Артистке также сделали пышные локоны и макияж с акцентом на губы.
Поклонники пришли в восторг от аутфита звезды. Многие осыпали комплиментами Нюшу. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если говорить про образ Нюши, то одежда выполнена в стиле спорт-шик. Это одно из таких модных направлений. Джинсовый корсет – прям мегамодная вещь. Плюс спортивные брюки типа карго, спортивного стиля куртка оверсайх. Это отличное дополнение! Смотрится отлично. Прекрасно сюда подошли ботильоны с узким носом.
Если говорить про прическу, то я бы поменяла ее на что-то в стиле нулевых, более агрессивное. Можно было сделать зализанный волос в хвосте с косой узкой, длинной или что-то в стилечке нулевых. Это было сюда точно вписалось и образ смотрелся бы стильнее, круче, моднее», – высказалась эксперт.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro