В стиле кабаре: Собчак в алом платье с бахромой козырнула точеными ножками на банкете у подруги

Ксения Собчак является одной из самых популярных журналисток в России. Она ведет свои передачи и берет интервью у знаменитостей.

Сама блондинка счастлива в браке с Константином Богомоловым. В этом году она не раз ездила в Израиль, но вернулась в Россию. Пока эмигрировать звезда не собирается. Она уже присмотрела школу сыну Платону.