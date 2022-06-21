В стиле кабаре: Собчак в алом платье с бахромой козырнула точеными ножками на банкете у подруги

Ксения Собчак является одной из самых популярных журналисток в России. Она ведет свои передачи и берет интервью у знаменитостей.
Сама блондинка счастлива в браке с Константином Богомоловым. В этом году она не раз ездила в Израиль, но вернулась в Россию. Пока эмигрировать звезда не собирается. Она уже присмотрела школу сыну Платону.
Не так давно Ксения отметилась на модном показе. Она всегда тщательно продумывает свои образы. А вот накануне телеведущая стала свидетельницей на венчании у подруги Яны Расковаловой, которая является дизайнером. С ней был и подросший сын, который нарядился в смокинг. Саму Собчак многие раскритиковали за черное платье.
А вот на банкете она уже предстала в более броском луке. На сцене Ксения козырнула в алом платье с бахромой. Наряд в стиле кабаре она дополнила ретро прической с волной. Блондинка стала ведущей вчера вместе с Игорем Верником.
Поклонники на этот раз восхитились тем, как выглядит 40-летняя телеведущая. Светская львица получила много комплиментов.
«Какая вы стройная», «Ножки просто эталон», «Ох, как красиво», «У вас идеальный тандем», «Ноги красивые, особенно щиколотки. Как вам идет такая прическа», «Это самый удачный ваш образ», «Ксюша, ну это очень красиво привлекает внимание», — стали писать пользователи Сети.