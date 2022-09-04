В стиле голливудский шик: Кети Топурия в пышном алом платье с корсетом отметилась на публике

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Накануне артистка отправилась на гастроли. Для появления на сцене Кети выбрала алое платье с пышной юбкой мидакси. Наряд с корсетом подчеркнул талию. А за счет объемного низа фигура певицы казалась более хрупкой. Топурия отказалась от укладки, оставив волосы прямыми. Босоножки завершили женственный образ.

Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие признались, что она очень быстро вернулась в форму после родов.