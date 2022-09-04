В стиле голливудский шик: Кети Топурия в пышном алом платье с корсетом отметилась на публике

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что сама Алла Пугачева ее поддержала, когда певица стала частью группы «А’Студио». Теперь ее голос один из самых узнаваемых в стране. Ко всему прочему артистка славится своим чувством стиля. В 35 лет она может похвастаться стройностью, хоть и родила двоих детей.
На этот раз Кети предпочла провести лето на Капри. Там она не только отдыхала, но и выступала. Но 1 сентября певица отвела в школу старшую дочку Оливию. Девочка пошла в 1 класс. Если в обычной жизни артистка носит кэжуал образы. То для сцены Топурия предпочитает выбирать элегантные и броские луки.
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Накануне артистка отправилась на гастроли. Для появления на сцене Кети выбрала алое платье с пышной юбкой мидакси. Наряд с корсетом подчеркнул талию. А за счет объемного низа фигура певицы казалась более хрупкой. Топурия отказалась от укладки, оставив волосы прямыми. Босоножки завершили женственный образ.
Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие признались, что она очень быстро вернулась в форму после родов.