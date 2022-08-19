В сочных оттенках лета: Нетребко в льняных брюках и блузке цвета лайма предстала на дегустации в Турции

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Однако артистка во время пандемии три месяца была без работы, поэтому была дома в Вене.
А вот недавно у нее появились проблемы, так как некоторые театры перестали с ней работать. Оперная дива устроила себе отпуск весной и теперь организовала новые каникулы.
Этим летом Анна провела больше месяца в Италии. Она выступала для публики. Порой в постановках с ней участвовал муж Юсиф Эйвазов. А вот свободные дни певица посвящала прогулкам с сыном Тьяго или друзьями. Оперная дива славится своими образами. Она не боится носить короткие платья, шорты и использует много аксессуаров.
Примечательно, что теперь Нетребко приехала в Турцию. Она проводит там время с семьей. При этом каждый день певица наряжается. Накануне она отметилась в струящемся платье в горох. А вот 18 августа артистка отправилась на дегустацию.
Она предстала на публике в белых льняных брюках и шифоновой блузке салатового цвета. Лук дополнила сумка в цветочек и платок, повязанный на голове. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Понтовая дегустация лимонных напитков», – похвасталась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие отметили, что она загорела, а ее наряд подчеркнул ее достоинства. «Аутфит очень даже в тему! Цвет лиметто», «Шикарная, как всегда, чин-чин!», «Вы самый эффектный лайм на этой дегустации… там наверное и лимонад из детства был», «Как вам идет этот цвет», — прокомментировали пост подписчики.