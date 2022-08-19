В сочных оттенках лета: Нетребко в льняных брюках и блузке цвета лайма предстала на дегустации в Турции

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Однако артистка во время пандемии три месяца была без работы, поэтому была дома в Вене.

А вот недавно у нее появились проблемы, так как некоторые театры перестали с ней работать. Оперная дива устроила себе отпуск весной и теперь организовала новые каникулы.