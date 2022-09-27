В молодежном стиле: Ксения Бородина отметилась в брюках-бананах цвета хаки и укороченной куртке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она больше 18 лет работает на ТВ. Зрители полюбили ее благодаря шоу «Дом-2». Она смогла стать богатой и знаменитой. Ксения живет в большом доме с дочками: Марусей и Теоной. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет, путешествовать и посещать разные проекты.
Примечательно, что Ксения старается всегда следить за трендами. Когда из России ушли зарубежные бренды, она стала ездить за покупками в Турцию и Европу. Телеведущая любит носить женственные платья. С наступлением осени она также стала хвастаться актуальными жакетами, юбками и пальто.
На этот раз Ксения похвасталась своим повседневным аутфитом. Она решила отказаться от ярких оттенков. Телеведущая покрасовалась в брюках-бананах цвета хаки и белом джемпере. Лук дополнили черная укороченная куртка и кроссовки. Бородина сделала нюдовый макияж, а также распустила волосы.
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Поклонники отметили, что им непривычно видеть Бородину в таком молодежном образе. Однако она выбрала актуальные тона этой осени. Многие отметили, что с естественным макияжем телеведущая выглядит моложе своих лет.
«Интересный лук Брюки — огонь», «Выглядишь не на 39 лет, а на 19», «Какая вы стильная», «Брючки такие молодежные», — стали писать подписчики.