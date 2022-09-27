В молодежном стиле: Ксения Бородина отметилась в брюках-бананах цвета хаки и укороченной куртке

На этот раз Ксения похвасталась своим повседневным аутфитом. Она решила отказаться от ярких оттенков. Телеведущая покрасовалась в брюках-бананах цвета хаки и белом джемпере. Лук дополнили черная укороченная куртка и кроссовки. Бородина сделала нюдовый макияж, а также распустила волосы.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».