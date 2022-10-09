В горох или с воротником «Клодин»: Стеша Маликова показала пять идеальных платьев для похода в театр

Обычно Стеша старается давать советы и показывать удачные образы. Она любит носить джинсы и косухи. Также у нее в гардеробе есть платья и брючные костюмы. Она умело сочетает леопардовые кеды с повседневным аутфитом.

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