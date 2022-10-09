В горох или с воротником «Клодин»: Стеша Маликова показала пять идеальных платьев для похода в театр

Стеша Маликова выросла в семье артиста Дмитрия Маликова и Елены Изаскон. Она с юных лет могла путешествовать и порой посещала светские рауты. Ее рано заинтересовала мода, поэтому еще два года назад она запустила свой бренд одежды, хотя на тот момент училась в МГИМО. Теперь юная бизнеследи полностью погружена в работу.
Обычно Стеша старается давать советы и показывать удачные образы. Она любит носить джинсы и косухи. Также у нее в гардеробе есть платья и брючные костюмы. Она умело сочетает леопардовые кеды с повседневным аутфитом.
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На этот раз Маликова решила показать пять идеальных нарядов для театра. Она считает беспроигрышными платья мидакси. Такие наряды позволяют открыть тонкую часть лодыжек. Платья также имеют акцент на талии. Модница выбрала такие трендовые детали, как воротник «Клодин» и гороховых принт. Белое платье было сшито из атласа и выглядела еще более празднично.
Также Стеша примерила короткое платье с белым воротником. такой кукольный наряд выгодно подчеркивает стройные ноги и делает их длиннее.
«Подборка платьев для похода в театр», – гласит подпись под снимками.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды