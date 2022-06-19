«В болезни его не бросила»: Ардова вспомнила расставание с Шавриным незадолго до его смерти

В марте 2017 года актриса Анна Ардова развелась со своим вторым мужем, актером Александром Шавриным после 20 лет брака. В конце того же года он умер от тяжелой болезни. Многие зрители тогда раскритиковали артистку за то, что она покинула супруга за несколько месяцев до смерти.

В новом интервью 52-летняя актриса тот непростой период. По словам Ардовой, Шаврин всегда был ее родным человеком, но это родство она ощущала как связь брата и сестры.

«Мы разошлись по моей инициативе, он не хотел. Я его попросила, чтобы отпустил, потому что с «братьями» не живут», — вспоминает Анна. «Мне казалось, нам с ним надо освободиться. Чтобы не вредить ни себе, ни ему. Мне об этом случайная барышня-психолог сказала. Спросила вдруг: «А зачем ты живешь с мужчиной, если он не твой, по сути?» И добавила, что этого нельзя делать, это вредно для обоих. Сказала, что я занимаю место женщины, которая могла бы сделать Сашу счастливым. Меня потрясли ее слова».

После ухода любимой актер начал быстро угасать из-за развивающейся онкологии. После его смерти уже бывшая жена столкнулась с резкой критикой, мол, бросила мужа умирать.

«Во-первых, я не знала, что он умрет. Когда мы услышали диагноз, начали вместе ходить по врачам. Господи, да только на бумаге я уже не была Сашиной женой, но оставалась рядом, колола ему уколы, давала таблетки. В болезни его не бросила, это главное», — поделилась Ардова с «Караваном историй».

Она отметила, что верила в выздоровление супруга и не могла предсказать такой финал. Сегодня актриса может неожиданно расплакаться, случайно вспомнив почившего мужа, который столько для нее сделал.

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