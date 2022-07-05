«В бикини за столом?»: Бородина в купальнике устроила пир на пляже, засветив свои формы

Ксения Бородина уже давно ведет шоу «Дом-2». Она привыкла к тому, что ее постоянно обсуждают в обществе.
Телеведущая хорошо зарабатывает, поэтому покупает себе квартиры, люксовые наряды и много путешествует. Она год назад пережила второй развод. После этого звезда стала чаще веселиться с подругами.
Недавно Бородина отправилась в очередной отпуск. Она гуляла с дочками по Стамбулу. Теперь телеведущая проводит время на побережье в Бодруме. Она взяла с собой множество нарядов. Звезда телестройки предпочитает носить шорты и легкие платья. А вот 5 июля она отправилась на новый пляж.
Там Ксения устроила пир прямо на побережье. Она села за стол в модном купальнике с розовым лифом и бикини с высокой посадкой. Звезда продемонстрировала точеную фигуру.
Поклонники осыпали комплиментами Ксению. Однако нашлись те, кто ее раскритиковал. Пользователи Сети посчитали, что обедать в купальнике неприлично. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Везде просят одеться, когда идешь в кафе и ресторан, даже на пляже», «Ксюша, а почему вы хоть что-то не накинули на себя?», «В бикини за столом?», «Я бы поняла, если вы ели на шезлонге, а так... Выглядит не очень», «Дочки на вас насмотрятся и тоже так будут делать потом», «Фигурка красивая, конечно», — стали писать подписчики.