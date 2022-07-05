«В бикини за столом?»: Бородина в купальнике устроила пир на пляже, засветив свои формы

Ксения Бородина уже давно ведет шоу «Дом-2». Она привыкла к тому, что ее постоянно обсуждают в обществе.

Телеведущая хорошо зарабатывает, поэтому покупает себе квартиры, люксовые наряды и много путешествует. Она год назад пережила второй развод. После этого звезда стала чаще веселиться с подругами.