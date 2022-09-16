В 54 года, как девочка: Валерия в джинсовой юбке мидакси и атласной блузке козырнула точеной фигурой на публике

Примечательно, что это осенью Валерия смогла несколько дней провести с внучкой Селин. Крохе всего год, но она все больше понимает, разговаривает. Певице в центре развлечений пришлось даже ползать, чтобы поспеть за внучкой. Но теперь артистка вернулась к привычным рабочим будням.

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