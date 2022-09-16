В 54 года, как девочка: Валерия в джинсовой юбке мидакси и атласной блузке козырнула точеной фигурой на публике

Валерия большую часть жизнь посвятила карьере. Она выступает на сцене много лет. Артистка не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы оставаться в форме. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Также в 54 года певица не боится экспериментировать с нарядами. На днях она выступила в платье-пальто и алых сапожках.
Примечательно, что это осенью Валерия смогла несколько дней провести с внучкой Селин. Крохе всего год, но она все больше понимает, разговаривает. Певице в центре развлечений пришлось даже ползать, чтобы поспеть за внучкой. Но теперь артистка вернулась к привычным рабочим будням.
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На этот раз Валерия посетила студию «Авторадио». Она исполнила один из своих хитов, заворожив публику. Певица предстала в джинсовой юбке мидакси и белой атласной блузке с декольте. Она сделала акцент на стройных щиколотках. Обувь на каблуке дополнила ее аутфит.
Артистка встретила в студии певицу Славу. Они обнялись и перекинулись парой слов. В этот вечер Валерия получила много комплиментов. Добавим, что джинсовые юбки стали трендом. Не так давно и Алсу щегольнула в подобном наряде.