В 51 года точеная фигура: Кудрявцева в розовой мини-юбке и бандане прокатилась на гидроцикле

Лера Кудрявцева одна из самых известных телеведущих в России. Она ведет шоу «Секрет на миллион». Также из года в год Лера становится ведущей «Новой волны» и «Песни года».

Блондинка почти 10 лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария. Однако недавно появились слухи, что они разводятся.