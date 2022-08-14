В 51 года точеная фигура: Кудрявцева в розовой мини-юбке и бандане прокатилась на гидроцикле

Лера Кудрявцева одна из самых известных телеведущих в России. Она ведет шоу «Секрет на миллион». Также из года в год Лера становится ведущей «Новой волны» и «Песни года».
Блондинка почти 10 лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария. Однако недавно появились слухи, что они разводятся.
Этим летом Кудрявцева несколько раз ездила отдыхать. Недавно она провела время в Болгарии. Телеведущая взяла с собой маму и дочку, а вот мужа с ней не было.
Макаров даже пропустил день рождения Маши, так как его отметили на курорте, а хоккеист в это время был в Москве. Сама Лера успела развеяться.
В соцсетях она поделилась кадрами, на которых предстала в летнем наряде. Лера захотела прокатиться на гидроцикле. Она облачилась в лонгслив и розовую мини-юбку. На голову телеведущая повязала голубую бандану. Она подчеркнула свою стройные и загорелые ноги. Кудрявцева с легкостью оседлал гидроцикл.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы классная», «Выглядите на 20 лет», «У вас очень красивые ноги», «Ох, не все умеет гонять по волнам», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды